Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist nahe Aitrach (Kreis Ravensburg) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Wagen sei aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zum Ostermontag auf der Landstraße zwischen Aitrach und Tannheim (Kreis Biberach) von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst Laupheim übernommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ermittelt, wo der Mann im Laufe der Nacht war. Dabei stellte sich heraus, dass er Bekannte besucht und vermutlich Alkohol zu sich genommen hatte. Die Staatsanwaltschaft will jetzt klären, ob die Bekannten die Pflicht gehabt hätten, die Heimfahrt des 51-Jährigen zu verhindern.