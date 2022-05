Meckenbeuren wählt neuen Bürgermeister

per Mail teilen

In Meckenbeuren (Bodenseekreis) ist am Sonntag Bürgermeisterwahl. Fünf Kandidaten stehen zur Wahl. Die Wahl ist nötig geworden, weil Amtsinhaberin Elisabeth Kugel im Januar angekündigt hatte, wegen der hohen Belastung vorzeitig aus dem Amt zu scheiden. Sie war im Oktober 2017 zur Bürgermeisterin gewählt worden. Auf der homepage der Gemeinde ruft Kugel die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Wahl zu beteiligen. Der neue Bürgermeister sei erster Repräsentant der Gemeinde habe durch die Stellung als Vorsitzender des Gemeinderates und Leiter der Verwaltung großen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde. Meckenbeuren zählt knapp 14.000 Einwohner.