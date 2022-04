Ravensburg Towerstars stehen im Finale

Die Ravensburg Towerstars haben sich für das Finale um die Meisterschaft in der zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL 2) qualifiziert.

Die Oberschwaben machten die Endspielteilnahme am Freitagabend mit einem 5:3-Heimsieg gegen Bad Nauheim perfekt. Es war der vierte und damit entscheidende Sieg gegen Nauheim in der play-off-Halbfinalserie. Der Finalgegner steht ebenfalls fest. Es sind die Löwen Frankfurt. Gespielt wird in der Finalserie nach dem Modus "best of seven". Das erste Spiel wird am kommenden Samstag in Frankfurt steigen, die erste Partie vor heimischem Publikum bestreiten die Ravensburg Towerstars am Montag, 18.April.