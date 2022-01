per Mail teilen

Die Stadt Friedrichshafen (Bodenseekreis) bietet zusammen mit dem Bodenseekreis Impfungen ohne Terminvereinbarung an. Geimpft wird im Stützpunkt Innenstadt am Samstag bis Montag jeweils 10 bis 17 Uhr, heißt es in einer Mitteilung. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden ab 9.30 Uhr jeweils Bändel mit einem Zeitfenster für die Impfung ausgegeben. Nächste Woche gibt es die gleiche Aktion wieder von Freitag bis Montag.