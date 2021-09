In Biberach ist im Hallensportbad ein neues Lehrschwimmbecken eröffnet worden. Es sei wichtig für die Schulen und den Sport in der Stadt, so Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Das neue Lehrschwimmbecken stehe rund 25.000 Schülerinnen und Schüler sowie Vereinsmitgliedern zur Verfügung. Am Wochenende kann es auch von anderen Hallenbadbesuchern genutzt werden. Das Becken kostete nach Angaben der Stadt knapp sechs Millionen Euro.