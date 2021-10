per Mail teilen

Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung bleibt Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag. Er sei einstimmig im Amt bestätigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Abgestimmt haben die 33 Abgeordneten aus Baden-Württemberg, die am Sonntag bei der Bundestagswahl gewählt wurden. Jung steht seit 2016 an der Spitze der CDU-Landesgruppe.