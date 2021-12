OSK weist Aussagen über Intensivstation zurück

per Mail teilen

Die Oberschwabenklinik GmbH weist Behauptungen zurück, es könne am Ravensburger Elisabethenkrankenhaus zu einer Unterversorgung von Herzpatienten kommen, weil sie die kardiologische Intensivstation schließt. Richtig sei, dass die derzeit drei bestehenden Intensivstationen Anfang November zu einer Station mit einem leitenden Facharzt zusammengefasst werden, so ein Sprecher. Dies solle die Versorgung von Intensivpatienten verbessern. Bislang gibt es an der Klinik eine Station für Patienten mit schweren Herz- und anderen Organerkrankungen, eine für Patienten nach schweren Operationen sowie eine zur Intensivbeobachtung. Sie wurden bisher von einem eigenen Facharzt geleitet.