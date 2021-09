Start der Caritas-Woche in der Basilika

Mit einem Gottesdienst in der Basilika Weingarten wird am Sonntag die Caritas-Woche der Diözese Rottenburg-Stuttgart eröffnet. Hauptzelebrant ist Weihbischof Thomas Maria Renz. Anschließend gibt es im angrenzenden Kloster Weingarten eine Gesprächsrunde. Thema ist u.a., wie ältere Menschen möglichst lange mit Hilfe von Kommunen, Nachbarn, Kirchengemeinden und Sozialdiensten in ihrer eigenen Wohnung bleiben können. Bei der Caritas-Woche sammelt die katholische Kirche in allen Gottesdiensten Geld für Menschen in Not und für die Arbeit der Caritas.