In Wangen im Allgäu findet am Sonntag das traditionsreiche Rad-Kriterium statt. Start des Hauptrennens ist um 15 Uhr. Knapp 50 Fahrer sind bislang gemeldet, an den Start geht unter anderem das Bundesligateam der gastgebenden Rad Union Wangen. Die Jugendrennen beginnen bereits um 10 Uhr. Parallel zu den Radrennen gibt es in Wangen einen verkaufsoffenen Sonntag statt.