Die Zahl der Corona-Patienten an den Häusern der Oberschwabenklinik OSK steigt wieder. Laut einem Sprecher starb diese Woche zudem ein Patient im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Laut OSK werden in den Kliniken in Ravensburg und Wangen im Allgäu aktuell acht Menschen behandelt. Anfang der Woche waren es noch elf. Die Belegungszahl sei vermutlich doch an die steigenden Infektionszahlen und den Inzidenzwert gekoppelt, heißt es. Auffällig sei, dass alle Patienten mit der Delta-Variante infiziert und fast alle nicht geimpft sind. Die Hälfte seien Reiserückkehrer. Vor einem Monat noch lagen in den Häusern der OSK keine Corona-Patienten mehr.