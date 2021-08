Aus Oberschwaben sind weitere Einsatzkräfte in die Hochwassergebiete aufgebrochen, um dort bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten zu helfen. 18 Johanniter-Mitarbeiter aus dem Regionalverband Oberschwaben-Bodensee sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz, wie die Johanniter-Unfall-Hilfe in Ravensburg mitteilte. Im Kreis Sigmaringen haben Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Vereine und Firmen Hilfsgüter gesammelt und in 13 Fahrzeugen zu den Opfern der Hochwasser-Katatsrophe gebracht. Schon vergangene Woche waren DRK-Mitarbeiter aus Ravensburg und Wangen in den Katastrophengebieten im Einsatz.