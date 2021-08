Die Stadt Wangen im Allgäu verschiebt die für das kommende Wochenende vorgesehene Testphase einer autofreien Altstadt. Es gebe noch Diskussionsbedarf, heißt es in einer Mitteilung. Am kommenden Montag soll das Thema im Gemeinderat noch einmal diskutiert werden. Die Stadt will eigenen Angaben zufolge aber dem dem Plan festhalten, an vier Wochenenden die Altstadt für den Autoverkehr zu sperren.