Bernhard Prinz von Baden aus Salem im Bodenseekreis wird am Samstag bei der Beerdigung von Prinz Philip auf Schloss Windsor in der St. Georgs-Kapelle dabei sein. Das bestätigte das Haus Baden. Es bedeute ihm und seiner Familie sehr viel, seinem Großonkel die letzte Ehre erweisen zu dürfen, so Bernhard von Baden. Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II., war vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Wegen der Corona-Pandemie nehmen nur 30 Trauergäste an der Beerdigung teil.