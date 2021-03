per Mail teilen

Rund 100 Menschen haben Sonntagmittag vor dem Landratsamt Biberach an den verstorbenen Asylbewerber Sali Krasniqi erinnert. Der 62-Jährige hatte knapp 30 Jahre lang mit seiner Familie im Kreis Biberach gelebt, nachdem er aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflohen war. Vergangenes Jahr wurde er jedoch in den Kosovo abgeschoben, wo er Mitte März starb. Grund sei die schlechte medizinische Versorgung gewesen, so ein Sprecher des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Krasniqi sei herzkrank gewesen. Ohne die Abschiebung könne er noch leben. Die Regierung müsse ihre Flüchtlingspolitik dringend ändern.