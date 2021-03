Die Ravensburg Towerstars haben in der Deutschen Eishockey-Liga 2 erneut eine Niederlage kassiert. Sie verloren am Samstag in der Ravensburger CHG-Arena nach Verlängerung mit 2:3 gegen die Löwen Frankfurt. Es ist bereits die fünfte Niederlage in Folge. Dennoch konnten die Ravensburg Towerstars einen Punkt holen und bleiben damit auf Platz sieben der Tabelle.