Auf der A96 zwischen Kißlegg und Leutkirch (Kreis Ravensburg) ist am Samstagabend ein teurer Sportwagen in Flammen aufgegangen. Polizeiangaben zufolge hatten der Fahrer des Maserati und sein Beifahrer Rauch gerochen und auf dem Pannenstreifen der Autobahn angehalten. Kurz nachdem sie ausgestiegen waren, stand der Sportwagen in Flammen. Ein Versuch mehrerer Verkehrsteilnehmer, den Brand zu bekämpfen, scheiterte. Schließlich löschte ihn die herbeigerufene Feuerwehr. Am Maserati entstand Totalschaden von schätzungsweise 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.