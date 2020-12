per Mail teilen

Die volle Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche haben am Sonntag in Friedrichshafen rund zwei Dutzend Katholikinnen und Katholiken gefordert. Zu der Protestaktion hatte die Initiative "Maria 2.0" aufgerufen. Wenn Frauen weiterhin der Zugang zu wichtigen Ämtern verwehrt bliebe, würden viele die Kirche verlassen, sagte Barbara Kunz, Gemeindereferentin aus Friedrichshafen gegenüber dem SWR.