Am Sonntag hat es am Bodensee und in Oberschwaben mehrere Bürgermeisterwahlen gegeben. In Engen (Kreis Konstanz) bestätigten die Wahlberechtigten Johannes Moser im Amt. Moser kam auf 97,3 Prozent der Stimmen. Der 61-Jährige war der einzige Kandidat und geht in seine vierte Amtszeit. In Mühlingen (Kreis Konstanz) erreichte keiner der drei Bewerber um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Manfred Jüppner eine Mehrheit. Dort wird in zwei Wochen erneut gewählt. Knapp 62 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger gingen zur Wahl. In Attenweiler (Kreis Biberach) ist Roland Grootherder zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Er war einziger Kandidat und erhielt 81 Prozent der Stimmen.