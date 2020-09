Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben ihr Auftaktspiel in der Tischtennis-Bundesliga gewonnen. Sie siegten am Sonntag zuhause gegen den amtierenden Deutschen Meister 1. FC Saarbrücken mit 3:1. Wegen der Corona-Auflagen waren in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen nur 100 Zuschauer zugelassen.