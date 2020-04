per Mail teilen

Die Einreise über die Grenze von Österreich nach Deutschland ist im Kreis Lindau für Lebenspartner doch nicht erlaubt. Das teilte die Bundespolizei München dem SWR mit. Eine Mitteilung des Landratsamts Lindau am Freitag hatte etwas anderes gesagt. Darin hieß es, dass der Besuch eines Lebenspartners auch über die Landesgrenzen hinweg möglich sei. Das soll eine Auslegung der neuen Einreise-Quarantäneverordnung in Bayern ergeben haben. Die Pressemitteilung des Landratsamtes Lindau habe keinen Einfluss auf die grenzpolizeilichen Entscheidungen des Bundes, so der Pressesprecher der Bundespolizeidirektion München. Es gelte weiterhin: Die Einreise zum Besuch des Lebenspartners sei kein triftiger Grund.