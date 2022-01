Influencerin aus Konstanz erklärt Chinesen deutsche Bräuche

Die Deutschen machen komische Sachen. Sie zählen seltsam mit den Fingern, fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und essen Sauerkraut. Influencerin Melina Weber erklärt Chinesen die deutschen Bräuche.

Melina Weber aus Konstanz dreht pfiffige kleine Videos, in denen sie auf Chinesisch über deutsche Landschaften oder die deutsche Küche spricht. 500.000 Follower hat die attraktive Influencerin vom Bodensee, die einige Jahre in China gelebt und studiert hat, schon im "Reich der Mitte". Und ihre 87-jährige Oma ist durch ihre Videos in China sogar schon zum "Superstar" avanciert. Melina Weber liebt, was sie tut, und doch sagt sie:

"Influencerin zu sein, ist harte Arbeit. An einem Video, das 15 bis 20 Sekunden lang ist, arbeite ich zwei bis drei Stunden. An einem längeren Video sitze ich manchmal bis zu 30 Stunden."

Melina Weber, die "Sauerkraut-Botschafterin" vom Bodensee