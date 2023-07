In Weingarten im Kreis Ravensburg hat es in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weingarten (Kreis Ravensburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die 13 Bewohner konnten laut Polizei das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die betroffene Wohnung brannte völlig aus, auch am restlichen Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Feuerwehr Weingarten verhindert größeren Schaden

Das Feuer war gegen halb zwei in der Früh ausgebrochen und hatte sich laut Polizei schnell ausgebreitet. Dem beherzten Eingreifen der Feuerwehr mit ihren 75 Einsatzkräften sei es zu zu verdanken, dass nicht das gesamte Gebäude, sondern nur die betroffene Wohnung ausgebrannt sei, so die Polizei. An dem Haus seien allerdings mehrere hunderttausend Euro Sachschaden entstanden, unter anderem wegen Verrußung.

Brandursache noch nicht bekannt

Die Hausbewohner konnten nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren. Um ihre Unterbringung kümmerte sich die Stadt Weingarten. Sie kamen kurzfristig in einem Hotel unter, das teilte die Rathausverwaltung mit. Neben der Feuerwehr waren auch 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.