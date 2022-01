Mehrere schwere Wintersport-Unfälle in Vorarlberg

Mehrere Wintersportler sind am Wochenende in Vorarlberg teils schwer verletzt worden. Im Skigebiet Silvretta Montafon/Hochjoch etwa blieb ein 72-jähriger Skifahrer an einem Schneehaufen hängen und stürzte auf sein Gesicht. Dabei erlitt er Halswirbel-Frakturen und einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nach Reanimation durch die Pistenrettung wurde der Mann in kritischem Zustand per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In Dünserberg geriet ein 21-Jähriger von der Rodelstrecke ab und stürzte in den angrenzenden Wald. Der Rodler wurde mit Verletzungen an Kopf, Rücken und Fuß ebenfalls per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Kollision auf der Piste im Skigebiet Heuberg in Mittelberg sucht die Polizei Zeugen. Eine 52-jährige Skifahrerin erlitt bei einem Sturz Prellungen und eine Schnittwunde im Gesicht, nachdem eine unbekannte Person sie von hinten gestoßen hatte und ohne zu helfen weitergefahren war.