Bei Sturmwarnung und über zwei Meter hohen Wellen sind am Sonntag die Besatzungen von zwei Segelbooten auf dem Bodensee vor Langenargen (Bodenseekreis) in Seenot geraten. Wie die Polizei mitteilte, schafften sie es mit ihren Booten nicht mehr rechtzeitig in tieferes Wasser und wurden an Land gespült. Fast zeitgleich geriet ein Segler vor Romanshorn in Seenot. Auch er hatte mit den hohen Wellen zu kämpfen, rettet sich aber schließlich selbständig in den Hafen von Romanshorn. Verletzt wurde niemand.