Mehrere hundert Fische verenden in der Schussen

Mehrere hundert Fische sind laut Polizei am Freitag und Samstag in der Schussen zwischen Ravensburg und Eriskirch tot aufgefunden worden. Als Ursache werden extreme Wetterlagen vermutet.

Am Wochenende sind in der Schussen zwischen Ravensburg und Eriskirch (Bodenseekreis) zahlreiche tote Fische gefunden worden. Die zuständigen Feuerwehren, Landratsämter, Polizei und ein Gewässerwart haben das Fischsterben untersucht. Laut Polizei waren es am Freitag und Samstag insgesamt mehrere hundert Fische.

Extreme Wetterlagen als Ursache vermutet

Aufgefallen sind die toten Tiere am Samstagmittag zunächst Kanufahrern, sie haben etwa 20 tote Fische im Fluss bei Eriskirch gefunden. Erste Nachforschungen ergaben daraufhin, dass bereits am Vortag flussaufwärts im Bereich Weißenau mehrere hundert Döbel, Barben und Welse verendet waren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte die Ursache für das Fischsterben unter anderem das aktuelle Niedrigwasser der Schussen in Verbindung mit den hohen Wassertemperaturen sein. Auch der Starkregen der vergangenen Tage könnte zusätzlich eine Ursache für das Fischsterben sein.

Hinweise auf gefährliche Stoffe, die in den Fluss geleitet wurden, liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Weiteres auffälliges Fischsterben sei seither nicht bekannt geworden.