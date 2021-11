In Kreuzlingen (Kanton Thurgau) ist es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Bränden gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. So brannten ein Auto an einer Tankstelle, Abfallsäcke sowie eine Palette in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere zehntausend Franken.