In Stockach im Kreis Konstanz hat es in der Nacht auf dem Hinterhof einer Felgenwerkstatt gebrannt. Nach Angaben der Polizei standen vier Autos und ein Wohnwagen zum Teil in Vollbrand. Es entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.