per Mail teilen

Das Landgericht Ravensburg geht davon aus, dass der Anteil von Videoverhandlungen steigt. Bislang gebe es einzelne Videoprozesse in Zivilsachen. Das Landgericht bekomme aber zwei zusätzliche Videoanlagen, um Videoprozesse auszuweiten. In vielen Fällen brauche es aber auch weiterhin den persönlichen Kontakt, erklärte das Gericht auf SWR-Anfrage. Justizminister Guido Wolf hatte kürzlich erklärt, die Digitalisierung in der Justiz erlebe einen Boom.