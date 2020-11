per Mail teilen

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen im Kreis Biberach steigt stärker als erwartet. Dies geht aus der neuesten Statistik des Landkreises hervor. Danach werde die Bevölkerung in zehn Jahren etwas älter sein als im Landesdurchschnitt. Bis 2030, so die Prognose, werde jeder vierte älter als 65 sein. Die Zahl der über 90-Jährigen steige sogar um rund 90 Prozent, auf rund 3.000. Laut Prognose werde ein wachsender Teil der Pflegebedürftigen auf Sozialhilfe angewiesen sein. Sie gut zu versorgen, erfordere erhebliche Anstrengungen, heißt es in dem neuesten Bericht des Landkreises Biberach. Dazu gehöre eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Pflegeangebote im ganzen Landkreis.