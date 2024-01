per Mail teilen

Die Passagierzahlen am Flughafen Zürich sind 2023 deutlich gestiegen. Sie haben schon fast das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht.

Im vergangenen Jahr haben 29 Millionen Menschen den grenznahen Schweizer Flughafen Zürich zum Ein-, Aus- oder Umsteigen genutzt - 28 Prozent mehr als 2022. Damit wurden die Passagierzahlen von 2019, dem Jahr vor Corona, zu 92 Prozent wieder erreicht. Das Geschäft mit dem Flugverkehr erhole sich schneller von der Krise als erwartet, so die Flughafenbetreiber in ihrer Jahresbilanz. Sie hatten für 2023 ursprünglich 26 Millionen Fluggäste erwartet. Vor allem die Frühlingsmonate seien von einem raschen Wiederanstieg der Passagierzahlen geprägt gewesen. Ein vollständige Erholung mit über 30 Millionen Passagieren wird im kommenden Jahr erwartet.

Kritik an geplantem Ausbau des Flughafens Zürich

Mehr Passagiere und mehr Fracht 2023 - das bedeutet auch mehr An- und Abflüge: Im vergangenen Jahr starteten oder landeten in Zürich fast 250.000 Flugzeuge. Der Flughafen will weiterwachsen und seine Infrastruktur ausbauen. Das wiederum stößt bei den angrenzenden deutschen Gemeinden auf Kritik. Sie fürchten die weiter steigende Belastung durch Fluglärm.