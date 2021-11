Nachfrage nach Corona-Impfungen in Oberschwaben steigt

per Mail teilen

Die Kreisimpfzentren am Bodensee und in Oberschwaben verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Impfungen. Grund könnten die strengeren Regeln für Ungeimpfte sein.

Die Nachfrage wachse, so der Sprecher des Landratsamtes im Bodenseekreis, Robert Schwarz, sowohl im Kreisimpfzentrum als auch bei Impfaktionen im Bodenseecenter oder auf dem Wochenmarkt in Friedrichshafen. Dorthin kamen im Schnitt 20 bis 30 Menschen pro Nachmittag, jetzt seien es etwa 100. Damit seien die mobilen Impfteams an der Kapazitätsgrenze.

Mehr Kinder und Jugendliche lassen sich impfen

Auch im Kreisimpfzentrum Ravensburg habe die Nachfrage nach Impfungen angezogen, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Vom Kreisimpfzentrum des Landkreises Biberach in Ummendorf heißt es, es sei noch zu früh für Zahlen. Es kämen aber spürbar mehr Kinder und Jugendliche. Die Auslastung lag zuletzt bei einem Drittel der Kapazität.

Die beiden Kreisimpfzentren im bayerischen Nachbarkreis Lindau setzen vor allem auf Sonderaktionen. Vergangene Woche seien beispielsweise 100 Impfwillige nach Weiler-Simmerberg gekommen, fast alle wollten sich zum ersten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen.