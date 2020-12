Die Polizei verstärkt in den kommenden Tagen in Oberschwaben und am Bodensee die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung. Grund seien die immer noch hohen Infektionszahlen.

Bei Schwerpunkt-Aktionen werde man vor allem das Einhalten der Maskenpflicht überprüfen, unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, in den dazugehörigen Wartebereichen, in Fußgängerzonen sowie in Einkaufszentren, so der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer. Das Polizeipräsidium Ravensburg ist für den Bodenseekreis, den Kreis Ravensburg und den Kreis Sigmaringen zuständig.

Über die Grenze nach Vorarlberg nur noch eingeschränkt erlaubt

Unterdessen will der Freistaat Bayern wegen Corona erneut den Katastrophenfall ausrufen und ab Mittwoch unter anderem den Grenzverkehr einschränken. Das betrifft auch die Grenze zwischen dem Kreis Lindau und Vorarlberg. So soll beispielsweise das Einkaufen oder Tanken im Nachbarland nicht mehr erlaubt sein. Für Pendler und Familien sollen Grenzübertritte aber weiterhin möglich sein.

Auch in den Schulen im Kreis Lindau gelten dann wieder strengere Regeln: So sollen ab Jahrgangsstufe acht die Klassen überall geteilt werden und die Schülerinnen und Schüler in Gruppen abwechselnd unterrichtet werden.

In Vorarlberg öffnen Einzelhandel und Schulen wieder

Im österreichischen Bundesland Vorarlberg hingegen ist der harte Lockdown, der seit Mitte November galt, ab sofort gelockert: Geschäfte, Schulen, Kitas, Bibliotheken und Museen öffnen wieder. Auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert, Ausgangsbeschränkungen gibt es nur noch in der Nacht. Geschlossen bleibt nach wie vor die Gastronomie. Veranstaltungen sind weiterhin verboten.