Im Kreis Sigmaringen stecken sich immer mehr Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus an. Wie das Landratsamt mitteilte, gab es bisher in 22 Schulen und 14 Kindertagesstätten Infektionen. Noch organisiere das Gesundheitsamt Abstrich-Aktionen in den Einrichtungen. Halte die Dynamik aber an, könne man diesen Service nicht mehr anbieten, weil es zu wenig Personal gebe.