In den Krankenhäusern des Landkreises Konstanz steigt die Zahl jüngerer Menschen, die wegen Covid-19 behandelt werden müssen. Möglicherweise ist die britische Mutation Grund für den Anstieg.

Derzeit werden mehr Covid-19-Patienten mittleren Alters in den Kliniken in Singen und Konstanz aufgenommen, die einen schweren Verlauf haben. Einige von ihnen liegen auf der Intensivstation. Das teilten die Direktoren der Kliniken Konstanz und Singen am Dienstag mit.

Fast jeder zweite Fall eine britische Mutation

Grund für diese Entwicklung könnte die britische Corona-Mutante sein, die mittlerweile bei fast der Hälfte der Ansteckungen im Landkreis Konstanz nachgewiesen wird, sagte der Leiter des Konstanzer Gesundheitsamtes. Entspannung gebe es dagegen bei den älteren Menschen. Das Infektionsgeschehen in den Altersheimen zum Beispiel habe sich beruhigt. Der Chef des Gesundheitsamtes führt das auf die Impfungen zurück. Mitterweile seien die Bewohner der Alten-und Pflegeheime, die das Impfangebot in Anspruch genommen haben, alle geimpft. Die nächsten Wochen würden zeigen, ob die Impfungen wirklich greifen.