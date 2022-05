Mehr Lohn für Bauarbeiter in der Region

Bauarbeiter in Oberschwaben und am Bodensee bekommen mehr Geld. Laut der Gewerkschaft IG Bau-Agrar-Umwelt erhält ein gelernter Maurer jetzt beispielsweise gut 22 Euro in der Stunde. Von der Lohnsteigerung um 2,2 Prozent profitieren in den Landkreisen Biberach, Bodensee und Ravensburg nach Gewerkschaftsangaben rund 8.700 Bauarbeiter. Die IG Bau verweist auf volle Auftragsbücher: Es gebe für die Beschäftigten keinen Grund, sich unter Wert zu verkaufen. Dass die Auftragslage gut ist, bestätigt die Bauinnung Ulm-Biberach. Die Betriebe hätten aber auch Probleme wie Materialmangel. Und gegen die Löhne in der Industrie habe der Bau keine Chance. Auch deswegen blieben Stellen unbesetzt.