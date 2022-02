per Mail teilen

Der Landkreis Konstanz möchte mehr Frauen ermutigen, in die Politik zu gehen. Wie das Landratsamt Konstanz mitteilt, wurde der Landkreis als eine von zehn Regionen bundesweit für ein Aktionsprogramm zur Förderung von Frauen in politischen Ämtern ausgewählt. Derzeit liegt der Frauenanteil im Konstanzer Kreistag und in den Gemeinderäten bei jeweils rund 30%.