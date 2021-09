Am Bodensee und in Oberschwaben fahren immer mehr Elektroautos. Zu Beginn des Jahres waren über 5.000 reinelektrische Pkw in den Kreisen Konstanz, Ravensburg, Biberach, Sigmaringen sowie im Bodenseekreis zugelassen. Das sind mehr als achtmal so viel wie noch vor fünf Jahren. Im Kreis Sigmaringen machen Elektroautos in diesem Jahr bislang auch über acht Prozent der Neuzulassungen aus. Nach Daten des Kraftfahrtbundesamtes gibt es insgesamt gut 700.000 Pkw in der Region.