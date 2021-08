Die Vorarlberger Wasserrettung hat in diesem Jahr deutlich mehr Rettungseinsätze. Um Unfällen vorzubeugen, gibt es jetzt im Raum Bregenz ein Pilotprojekt mit "Mobilen Wasserrettern".

Man habe in diesem Jahr bereits 16 Menschen aus Notlagen im Bodensee, in Baggerseen und in Flüssen gerettet, so ein Sprecher der Wasserrettung Vorarlberg. Das seien fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren.

Badegäste unterschätzen Gefahren

Für den Anstieg der Rettungseinsätze gebe es zwei Gründe, so der Sprecher. Zum einen ziehe es wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen an natürliche Gewässer statt ins Freibad. Zum anderen boome der Wassersport - wie das Stehpaddeln. Leider seien nicht allen Badegästen auch die damit verbundenen Gefahren bewusst. Strömungen würden zum Beispiel sehr oft unterschätzt.

Mobile Wasserretter unterwegs an wilden Badestellen

Helfen sollen nun sogenannte "Mobile Wasserretter". Sie fahren auf Fahrrädern unbewachte Badeplätze ab, auch "wilde" Badestellen am Bodensee sowie Bäche, Flüsse und Baggerseen. Dort klären sie die Badegäste über Risiken auf. Dabei geht es nicht nur um Gefahrenaufklärung für die Badenden, sagt Rico Lauterer von der Wasserrettung: "Es ist uns wichtig, auch Erste Hilfe zu leisten, zum Beispiel bei einem Bienenstich oder einem Sturz." Die Wasserretter haben die nötige Ausrüstung dabei, um vor Ort zu helfen.