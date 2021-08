Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern in Vorarlberg steigt und ist deutlich höher als ein Jahr zuvor. Außerdem seien die Erkrankten immer jünger, so der Geschäftsführer der Krankenhausbetreibergesellschaft in einem Interview mit dem ORF. Die meisten Betroffenen seien ungeimpft.