Wieder mehr Corona-Patienten in Kliniken

In den Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben ist die Zahl der Corona-Patienten teils wieder deutlich gestiegen. In den Krankenhäusern in Konstanz, Singen und Radolfzell liegen derzeit knapp 40 Corona-Patienten auf der Normalstation, in Ravensburg und Wangen sind es über 20. Viele seien schwer krank, die allermeisten ungeimpft, heißt es von den Kliniken. Sie rechnen in den kommenden Wochen mit einem weiteren Anstieg an stationär zu versorgenden Patienten. Allen Kliniken in der Region machen unterdessen die zunehmenden Personalausfälle infolge von Quarantäne zu schaffen. Man habe einzelne Operationssäle schließen müssen, eine Station habe einen Aufnahmestopp verhängt, so ein Sprecher des Oberschwabenklinikverbundes.