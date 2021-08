per Mail teilen

In den Kreisen Biberach und Ravensburg sollen in den kommenden anderthalb Jahren sieben Kantinen von Schulen, Betrieben oder Pflegeheimen Bio-zertifiziert werden. Das Programm ist ein Pilotprojekt der Bio-Musterregion. Mit dabei sind im Kreis Biberach unter anderem die Großküchen der St. Elisabeth Stiftung oder des Kreisberufsschulzentrums. Im Kreis Ravensburg sind zum Beispiel das Hör- und Sprachzentrum der Zieglerschen und zwei Kindergärten dabei. Sie erhalten Weiterbildungen, wie sie Bio-Produkte in ihren Küchen einsetzen. Außerdem sollen die verwendeten Lebensmittel regional sein.