Wohnungsnot bei Studierenden am Bodensee groß

Erstsemester brauchen am Bodensee und in Oberschwaben viel Geduld, bis sie eine passende Bleibe finden. Die Zahl der neuen Studierenden ist laut Studierendenwerk teils gestiegen.

Zum Semesterbeginn suchen in der Region Bodensee-Oberschwaben noch viele Studienanfängerinnen und Studienanfänger ein Zimmer oder eine Wohnung. Vor allem in Konstanz brauchen die Erstsemester oft viel Geduld bei der Wohnungssuche. Denn es gebe weit mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze in den Wohnheimen, heißt es vom Studierendenwerk Seezeit. Das vermittelt Wohnheimplätze in den Hochschulstädten Konstanz, Ravensburg, Weingarten und Friedrichshafen und ist für viele Studierenden die erste Anlaufstelle. Gefragt seien vor allem Einzelappartments.

Problemloser als in Konstanz laufe es in Ravensburg und Weingarten, so Seezeit. Dort könne die Nachfrage nach Unterkünften oft vollständig bedient werden. Immer wieder gebe es sogar noch freie Wohnungen oder WG-Zimmer. Die Nachfrage sei wie immer zu Beginn des Wintersemesters hoch und auf etwa gleichem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, da die Hochschulen wieder auf Präsenzlehre setzten.

Zahl der Studierenden teils gestiegen

In Konstanz fangen laut Studierendenwerk in Konstanz deutlich mehr Erstsemester an als im vergangenen Jahr. Besonders viele Studierende gebe es in diesem Jahr auch an der Fakultät für Technik in Friedrichshafen, so die Duale Hochschule. Rund 660 junge Menschen fangen dort im Wintersemester an. Das ist laut Hochschule eine Rekordzahl. An der Pädagogischen Hochschule Weingarten hingegen ging die Zahl der Studierenden leicht zurück. Laut Hochschule beginnen rund 3.260 Menschen ihr Studium in Weingarten, im Vorjahr waren es knapp über 3.400.

Studierende sollen sich online für ein Wohnheim bewerben

Das Seezeit Studierendenwerk Bodensee bietet in Konstanz gut 2.360 Plätze in 13 Wohnanlagen an. Hinzu kommen in Weingarten etwas mehr als 200 Plätze in einer Wohnanlage, in Ravensburg 170 in zwei Wohnanlagen. In Friedrichshafen bietet das Studierendenwerk weitere 200 Zimmer an. Studierende, die sich für einen Platz in einer Wohnanlagen interessieren, können sich laut Seezeit über ein Online-Portal bewerben.