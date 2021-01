Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist zum Jahresbeginn gestiegen. Die Quote lag bei vier Prozent. Rund 18.000 Männer und Frauen waren im Januar in der Region Bodensee-Oberschwaben arbeitslos, knapp 1.200 mehr als im Vormonat. Deutlicher ist allerdings der Anstieg im Vergleich zum Januar des Vorjahres: Da nahm die Zahl um fast 4.500 zu, ein Plus von 30 Prozent. Neben saisonbedingten Gründen spiele weiter die Corona-Pandemie eine Rolle, so die Chefin der Arbeitsagentur. Die Arbeitssuchenden hätten weniger Möglichkeiten, einen Job zu finden, da weniger offene Stellen angeboten würden. Auch für Jugendliche dürfte es infolge der Pandemie schwieriger werden, einen Ausbildungsplatz zu finden. Rund 890 Betriebe meldeten für ihre Beschäftigten im Agenturbezirk Konstanz-Ravensburg Kurzarbeit an.