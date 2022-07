Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) will ihre Angebote für ältere Bürgerinnen und Bürger verbessern. Geplant ist eine gut vernetzte Seniorenhilfe, die auf die Interessen und Bedürfnisse von Senioren in Radolfzell zugeschnitten ist. Welche Aufgaben sie angehen sollte, wird am Montagnachmittag in einem Workshop mit Senioren im Tagungszentrum Milchwerk erarbeitet.