Meersburger Autorin Monika Taubitz erinnert sich

Monika Taubitz, in Breslau geboren, lebt seit vielen Jahren am Bodensee. Als Mädchen ist sie aus Schlesien vertrieben worden. Krieg und Vertreibung spielen auch in ihrem neuen Buch eine Rolle.

Die 84-jährige Schriftstellerin Monika Taubitz ist fest verankert in Meersburg. Wegen ihres Engagements für die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ist ihr als erster Frau die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen worden. Man kennt Monika Taubitz auch von den "Wangener Gesprächen", einem renommierten Kreis, der sich um die Geschichte und Kultur Schlesiens bemüht. Als Achtjährige aus der Heimat vertrieben Das Thema ihrer Kindheit, wie sie mit ihrer Mutter und Tante erst im schlesischen Eisersdorf Zuflucht suchten und später von dort vertrieben wurden, kommt immer wieder in den Büchern der Schriftstellerin vor. Im Gespräch mit SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt sie, wie sie als Achtjährige die Bombenangriffe am Ende des Krieges erlebt hat und wie es ihr bei der Vertreibung aus der Heimat zusammen mit ihrer Mutter und Tante ergangen ist. In ihrem vor kurzem erschienen Erzählband "Tilmanns Frau und andere Erzählungen" spielt unter anderem Vertreibung eine Rolle. Auch in ihren früheren Büchern "Durch Lücken im Zaun - eine Kindheit zwischen 1944 und 1946" oder in "Treibgut" verarbeitet sie die Kriegs- und Nachkriegszeit literarisch.