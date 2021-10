Späte Weinlese in Meersburg

Überall sind die Trauben reif. Wie es um die Weinlese steht und was dabei alles passiert, erzählt der Direktor des Staatsweinguts in Meersburg (Bodenseekreis) im SWR-Interview.

Die Trauben am Staatsweingut sind reif, es ist Zeit, sie bei herrlichem Wetter einzufahren. Das Staatsweingut gehört dem Land Baden-Württemberg und hat über 60 Hektar Rebflächen in Singen am Hohentwiel, Gailingen am Hochrhein (beide Kreis Konstanz) und in Meersburg.

In Meersburg hat SWR-Moderatorin Thea Thomiczek sich mit dem Direktor des Staatsweinguts, Jürgen Dietrich, in einem Weinberg über dem Bodensee zu einem Interview getroffen, um über die Weinlese und die Umstellung auf Biowein zu sprechen. Als erstes hat Thomiczek gefragt, ob die Weinlese schon begonnen hat: