Medizinischer Direktor des Klinikums Friedrichshafen lässt Amt ruhen

Der Medizin Campus Bodensee hat weitere Schritte rund um die Aufarbeitung der schweren Vorwürfe um das Klinikum Friedrichshafen bekannt gegeben.

Rund um die mutmaßliche Selbsttötung einer Oberärztin am Klinikum Friedrichshafen und deren zuvor geäußerten Vorwürfe gegen die Klinikleitung gibt es eine neue Wendung. Der medizinische Direktor hat laut einer Pressemitteilung von Mittwochabend angekündigt, sein Amt vorübergehend ruhen zu lassen.

Medizinischer Direktor legt Amt während der Untersuchung nieder

Der Chefarzt und medizinische Direktor des Klinikums Friedrichshafen lässt demnach sein Amt so lange ruhen, bis die Vorwürfe der verstorbenen Oberärztin aufgeklärt sind. Dadurch solle sichergestellt werden, "dass die Untersuchung ergebnisoffen und unabhängig umgesetzt werden kann", so der Medizin Campus Bodensee.

Berichterstattung über Suizid Normalerweise berichten wir nicht über Suizide. Dies gibt der Pressekodex vor. Ausnahmen sind zu rechtfertigen, wenn es sich um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von erhöhtem öffentlichen Interesse handelt. Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituation keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Es gibt auch professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar.

Die Oberärztin am Klinikum Friedrichshafen hatte Anfang Dezember mutmaßlich Selbsttötung begangen, zuvor aber heftige Vorwürfe an die Klinikleitung gerichtet. Teile der Ärzteschaft seien mit der Aufgabenlast überfordert gewesen. Es habe vermeidbare Todesfälle gegeben. Ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind, soll der Mitteilung zufolge eine vom Aufsichtsrat beauftragte Strafrechts-Kanzlei aus Frankfurt aufklären. Sie will Ende März Ergebnisse zum Fall präsentieren.

Zusätzlich soll eine unabhängige Mediationsstelle eingerichtet werden, an welche die Klinikbelegschaft in Zusammenhang mit dem Fall herantreten könne.

Ärzte des Klinikums hatten Freistellungen gefordert

Fast 70 Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Friedrichshafen hatten bereits im Dezember personelle Konsequenzen verlangt. Nach SWR-Informationen forderten sie in einem internen Brief die Freistellung eines Chefarztes und des Geschäftsführers.

Führungsversagen und mangelnde Fehlerkultur hätten zu einem massiven Vertrauensverlust in der Klinik und in der Bevölkerung geführt, schreiben die Ärzte. Dieser Vertrauensverlust gefährde das Mitarbeiter- und Patientenwohl.