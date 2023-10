Kreis Konstanz: Neue Medizinische Versorgungszentren

Der Gemeinderat Singen hat am Dienstag die Pläne für ein neues Medizinisches Versorgungszentrum abgesegnet. Auch Gottmadingen und Gailingen arbeiten an einem gemeinsamen Zentrum.

In Singen, Gottmadingen und Gailingen (Kreis Konstanz) sollen künftig zwei neue Medizinische Versorgungszentren entstehen, das hat Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler angekündigt. Der Gemeinderat habe das Projekt am Dienstag einstimmig beschlossen, so eine Sprecherin der Stadt. Das Versorgungszentrum soll vorerst in zwei bereits bestehenden Arztpraxen angesiedelt werden. Häusler hofft, es schon kommenden April eröffnen zu können.

In Gottmadingen und Gailingen steht die Abstimmung der Gemeinderäte noch bevor. Die Stadt Singen und die beiden Gemeinden hatten sich anfangs von der gleichen Firma beraten lassen. Weil die Anforderungen unterschiedlich sind, wollen sie künftig aber getrennte Wege gehen, so Häusler.

Im Gespräch mit dem SWR sagte Bernd Häusler, dass er die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen möchte:

Hausarzttermine werden rar

Der demografische Wandel macht sich auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten bemerkbar, sagt Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. In den kommenden Jahren würden viele in Rente gehen. Schon jetzt sei eine Unterversorgung spürbar: Es werde immer schwieriger, einen Hausarzttermin zu bekommen, dem wolle man entgegenwirken, so Häusler.

Bei einem Medizinischen Versorgungszentrum wäre die Stadt Singen alleiniger Träger, so Häusler. Sie könnte dann steuern, wie viel medizinisches Personal eingestellt wird und organisatorische Aufgaben übernehmen. Das heißt mehr freie Termine für die Bürgerinnen und Bürger.

Den Arztberuf attraktiver machen

Außerdem könnte das Versorgungszentrum mehr junge Ärztinnen und Ärzte anlocken, so Singens Oberbürgermeister. Die seien oft nicht mehr bereit, eine eigene Praxis zu gründen und das finanzielle Risiko auf sich zu nehmen.

Wir hoffen, dass wir wieder mehr Ärzte dafür begeistern können, im Bereich des Hausarzt tätig zu sein.

Auch die Personalverantwortung und der organisatorische Aufwand schreckten einige ab, so Häusler. Ein Angestelltenverhältnis biete Sicherheit und auch die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten.