Medizinische Versorgungszentren Friedrichshafen und Tettnang sind insolvent

Die Medizinischen Versorgungszentren des Medizin Campus Bodensee (MCB) sind zahlungsunfähig. Das Friedrichshafener Unternehmen hat bereits vergangene Woche Insolvenzantrag gestellt.

Der Klinikverbund Medizin Campus Bodensee (MCB) hat Insolvenzantrag für seine Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gestellt. Das erfolgte bereits vergangenen Mittwoch, wie das Unternehmen am Montag bestätigte. Betroffen sind laut einer Mitteilung sowohl das MVZ am Klinikum Friedrichshafen als auch das in Tettnang mit seiner Zweigpraxis in Kressbronn (Bodenseekreis).

Insolvente MVZ im Bodenseekreis: 90 Mitarbeitende sind informiert

Ziel des Insolvenzverfahrens sei es, Klarheit über die wirtschaftliche Gesamtsituation zu bekommen, heißt es in der Mitteilung. Die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Friedrichshafen, Tettnang und Kressbronn seien am Freitag über die aktuelle Entwicklung informiert worden. Der medizinische Betrieb werde aber fortgeführt. Alle Termine von Patientinnen und Patienten behielten ihre Gültigkeit. Am Dienstag soll es laut Geschäftsführung eine nicht öffentliche Betriebsinformation geben.

Dauerhafte Lösung ist das Ziel

Die Gehälter der Mitarbeitenden seien für drei Monate gesichert, das teilte der Insolvenzverwalter am Montagnachmittag dem SWR mit. Der Geschäftsbetrieb gehe weiter. Ziel sei eine dauerhafte Lösung für Mitarbeiter und Patienten, hieß es von Seiten des MCB.

Wir sind zuversichtlich, dass im Rahmen des Verfahrens eine dauerhafte Lösung möglich ist.

Seit Jahren finanzielle Probleme am MCB

Der Medizin Campus Bodensee hat schon seit Längerem finanzielle Probleme. Erst im Oktober vergangenen Jahres hieß es, dass für dieses Jahr 20 Millionen Euro fehlten. Der Friedrichshafener Gemeinderat hat daraufhin für dieses und nächstes Jahr Zuschüsse in Höhe von 18 Millionen Euro gewährt. Ein Grund für die Finanzprobleme sei, dass sich immer weniger Patienten behandeln ließen, hieß es.