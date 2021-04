per Mail teilen

An den Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang gilt bis voraussichtlich Montag erneut ein generelles Besuchsverbot von Patienten. Das teilte der Medizin Campus Bodensee mit. Grund sei der Schutz der stationären Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Corona-Virus. Ausgenommen von dem Verbot sind Menschen, die Sterbende besuchen. Auch werdende Mütter dürfen eine Begleitperson mit in den Kreißsaal nehmen.